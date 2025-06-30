«Крылья Советов» прощаются с Гленном Бейлом
Гленн Бейл покидает футбольный клуб «Крылья Советов». Голландский защитник выступал за команду с лета 2021 года, проведя 108 матчей, забив 7 голов и сделав 9 голевых передач.
Гленн Бейл
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В последнем сезоне Гленн Бейл сыграл 24 матча, отметившись одним голом и одной передачей. В клубе подчеркнули его надежность и профессионализм, а также отметили, что за время пребывания в России он выучил русский язык, что повысило его популярность среди болельщиков.
За этот период Гленн Бейл полюбил культуру и традиции Самары. Клуб поблагодарил его за вклад и пожелал успехов в дальнейшей карьере.