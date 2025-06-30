Сотрудник «Пермнефтестроя» скончался при скашивании травы в селе Пихтовка

Краевая госинспекция труда начала расследовать обстоятельства смертельного несчастного случая, произошедшего с работником предприятия «Пермнефтестрой», которое занимается строительством инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ya.ru Фото: ya.ru

Известно, что 27 июня сотрудник «Пермнефтестроя» 1985 года рождения, являющийся по должности монтажником технологических трубопроводов, скашивал траву на участке вблизи села Пихтовка Частинского района. В результате ухудшения самочувствия он скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По словам замруководителя инспекции труда в Пермском крае Павла Бахтагареева, в ведомстве формируется комиссия по расследованию несчастного случая. В ближайшее время проведут правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности с режимом труда и отдыха, а также запросят результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника. В случае установлении нарушений требований трудового законодательства инспекция примет меры административного характера.

Согласно сервису Kartoteka.ru, ООО «Пермнефтестрой» создано в 1998 году, ее учредителем и директором является Сергей Битков.