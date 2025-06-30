Торги по продаже II позиции долгостроя на ул. Екатерининской, 175, перенесены

Публично-правовая компания «Фонд развития территорий» перенес на более поздний период торги по продаже II позиции недостроенного комплекса по ул. Екатерининской, 175. Как указано на сайте фонда, аукцион по продаже объекта планируется провести в III квартале 2025 года. При этом ранее разыграть этот актив собирались в IV квартале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

На территории по ул. Екатерининской, 175, площадью 2,32 га, размещено три строения общей площадью 25,7 тыс. кв. м, в том числе жилая площадь объектов — 16,9 тыс. кв. м. Вид права на землю — аренда. Вид разрешенного использования участка — под жилищное строительство.

В состав комплекса по ул. Екатерининской, 175, входит еще одно соседнее, недостроенное 22-этажное здание. Право аренды этого объекта с участком в 2021 году было продано на торгах в рамках банкротства «ПО “Пермпромжилстрой”». Актив купил Максим Филимонов, владелец и гендиректор строительной фирмы «Квартал». Господин Филимонов скончался в 2022 году, а в начале 2025 года незавершенное здание приобрела группа «Развитие». Компания собирается достроить его и запустить там БЦ класса А с точками общепита, местами для занятий спортом и, возможно, апартаментами.