В Металлургическом районе Челябинска ограничат движение транспорта

В Металлургическом районе Челябинска вводятся ограничения движения на двух улицах, сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

Частично закрыто движение по улице Жукова в связи с проведением второго этапа реконструкции теплотрассы. Ограничения действуют до 22:00 4 июля на пересечении улицы Жукова с дублером шоссе Металлургов.

Также с 30 июля ограничено движение на улице 32-ой Годовщины Октября от улицы Доменной до Бухарской из-за строительства участка сети ливневой канализации.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать свои маршруты.

Евгения Пономарева