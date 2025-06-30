80% медорганизаций в Челябинской области жалуются на дефицит кадров

В 2025 году 80% работодателей в Челябинской области в сфере медицины и фармацевтики испытывают трудности с набором кадров. По сравнению с 2024 годом ситуация ухудшилась для 62% респондентов, говорится в исследовании hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В регионе на одну вакансию в сфере медицины приходится два резюме, что ниже нормального соотношения (четыре резюме на вакансию). Несмотря на увеличение активности кандидатов на 23%, нехватка медицинских работников остается острой.

Наиболее дефицитными являются специалисты среднего медперсонала (48% опрошенных), врачи (у 37% работодателей) и административные работники (29%). Основные причины кадрового голода — неудовлетворенность работников условиями труда (59%), нехватка квалифицированных специалистов (51%) и быстрое выгорание (42%).

Работодатели предложили ряд мер для улучшения ситуации, включая повышение зарплат, создание комфортных условий труда и предоставление льгот. Многие респонденты подчеркивают важность поддержки со стороны руководства и необходимость повышения уровня практической подготовки студентов в медицинских вузах.

Некоторые работодатели также отмечают, что медицинские работники часто переходят к конкурентам, предлагающим более высокую зарплату, или меняют профессию, выбирая более стабильные и менее стрессовые сферы, такие как IT или ритейл. В результате, медицинская отрасль в Челябинской области сталкивается с серьезными вызовами в привлечении и удержании талантливых специалистов.

Евгения Пономарева