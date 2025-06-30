Саратовский ребенок-инвалид получил лечебное питание благодаря прокуратуре

В Саратовской области прокуратура добилась предоставления ребенку-инвалиду специализированного лечебного питания. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению жительницы Саратовской области прокуратура выяснила, что ее 14-летний сын страдает тяжелым заболеванием и имеет инвалидность. Врачебная комиссия назначила ребенку лечебное питание, которое должны выдавать ему за счет бюджета. При этом в течение нескольких месяцев мальчику не выписывали льготные рецепты и не предоставляли лечебную смесь.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд обязать ГУЗ СО «Ровенская районная больница» устранить выявленные нарушения. Сейчас ребенок получает необходимое питание.

Павел Фролов