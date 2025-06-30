Культурный путеводитель: афиша Волгограда на июль

Летом, когда появляется больше времени из-за летних каникул и отпусков, самое время посетить интересные выставки, спектакли, концерты. «Ъ — Средняя Волга» составил подборку программ, которые заслуживают внимания.

Выставки

На площади перед зданием музея-панорамы «Сталинградская битва» к 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны открыта фотодокументальная выставка «Наука ненависти: свидетельства зверств фашистских оккупантов». Проект рассказывает об ущербе, нанесенном городу и области в результате массированных бомбардировок Сталинграда, о преступлениях фашистов и их союзников в отношении мирного населения, в том числе, на примере историй конкретных семей.

У подножия Мамаева кургана работает фотодокументальная выставочная экспозиция «Советский мемориал: модели и музы создателя», посвященная истории создания памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Здесь можно увидеть фотографии и документы руководителя авторской группы, советского скульптора Евгения Вучетича, а также рассказывающие о боях на Мамаевом кургане в Сталинграде, трагедии мирного населения, послевоенном восстановлении города-героя на Волге.

В выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова ждут на персональную выставку Владимира Рахлеева, которая проработает до 10 августа. Выставка художника посвящена городу, в котором он родился, — Дубовке. Владимиру Рахлееву было три года, когда семья пере-ехала в Сталинград, но он неоднократно возвращался в город детства.

В главном здании Волгоградского художественного музея до 28 июля открыта выставка «Волжский ветер» по результатам Всероссийского Арт-симпозиума современного искусства. Представлено более сотни произведений участников проекта.

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на выставку «Мужская территория», на которой представлены элементы мужского гардероба, фотографии, музыкальные пластинки, настольные игры, спортивные принадлежности (более сотни предметов из фондовой коллекции музея). Прочувствовать атмосферу дореволюционного Царицына и советской эпохи помогут мужские аксессуары конца XIX – начала XX вв.: зонты, запонки, галстуки, бритвенные принадлежности, зажигалки, портмоне. Выставка проработает до 30 сентября.

В конце июня в краеведческом музее открылась выставка из цикла «Тайны музейных кладовых. История одного экспоната», посвященная 100-летию со дня рождения разведчика, героя Сталинградской битвы Саши Филиппова. Посетители смогут познакомиться с редкими почтовыми карточками, фотографиями, конвертами.

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр готовится к закрытию 93-го театрального сезона. Это произойдет 3 июля. На цене покажут мистический мюзикл «Пиковая дама». А днем ранее, 2 июля, зрители еще смогут насладиться музыкальной комедией «Здрасьте…, я ваша тетя!»

Новый экспериментальный театр также готовится к закрытию театрального сезона. А до этого у зрителей есть возможность посмотреть следующие спектакли: «Нотр-Дам» (1-2 июля), «Ужин по-французски» (3 июля), «№ 13» (4 июля), «Портрет Дориана Грея» (5-6 июля).

Волгоградский музыкально-драматический «Казачий театр» представит премьеры «Макарыч» (3-4 июля), «На вырост!» (5 июля, 18 июля). Также поставят спектакли «Покровские ворота» (9 июля), «Дядюшкин сон» (10 июля), «Невеста из Имеретии» (12 июля).

Волгоградский областной театр кукол ждет зрителей на постановки «Курочка Ряба» (4 июля), «Аленький цветочек» (5 июля), «Доктор Айболит» (8 июля), «Красная Шапочка» (11 июля), «Три поросенка» (12 июля), «Дюймовочка» (15 июля). Закрытие сезона назначено на 18 июля театральным концертом «Люди и куклы».

В концертном зале Волгоградской филармонии 3-4 июля состоится спектакль-мистерия «Хулиган. Исповедь», в роли Сергея Есенина выступит Сергей Безруков.

Концерты

2 июля концертный зал Волгоградской филармонии приглашает на программу «В ритме лета». На концерте выступят солисты филармонии.

5 июля в Волгоградском музыкально-драматическом «Казачьем театре» запланирована музыкальная программа «От сердца к сердцу». Ансамбль «Станишники» выступит с любимыми казачьими песнями: «Каким ты был», «Распрягайте хлопцы коней», «Не для меня», «Ах, зачем эта ночь» и другими. Солисты-актеры исполнят хиты из советских кинофильмов.

16 июля в Доме офицеров с новой программой выступит стендап-комик Сергей Орлов.

30 июля в Ferrum Rock’n’Roll Club (ex. Push) Иван Курочкин представит свою программу, на которой прозвучат не только сольные хиты, но и песни группы «Электрофорез», по которой он знаком широкой аудитории.

Татьяна Смирнова