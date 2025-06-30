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Глава СКР поручил проверить завод в Южноуральске из-за жалоб на зловонный запах

Глава Следственного комитета России распорядился проверить информацию о нарушениях экологического законодательства в Южноуральске, сообщает пресс-служба СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Житель Южноуральска пожаловался в информационный центр СК на плохую экологическую ситуацию в городе из-за работы завода ООО «Эккрид», находящегося рядом с жилыми домами. Местные жители страдают от неприятного запаха, вызванного работой мясо-костного комбината, а обращения в различные органы не привели к каким-либо действиям.

После получения обращения в управлении СКР по Челябинской области началась процессуальная проверка. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе регионального ведомства Алексею Колбасину отчитаться о промежуточных результатах проверки и принятых мерах.

Дарья Мировщикова

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