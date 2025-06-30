В мае 2025 года в Татарстане было продано более 14,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 5% меньше показателя мая 2024 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в мае продажи легковых автомобилей с пробегом снизились на 5%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Татарстане в мае продажи легковых автомобилей с пробегом снизились на 5%

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Республика заняла пятое место в рейтинге крупных региональных рынков. В топ-5 также попали Москва, Московская область, Краснодарский край и Ростовская область.

Татарстан также стал одним из регионов, где наблюдается наибольшее снижение уровня продаж автомобилей с пробегом. Количество проданных машин также снизилось в Свердловской области на 7%, в Ростовской области на 6%, в Санкт-Петербурге и Башкортостане на 4%.

Всего в мае 2025 года в России было продано почти 511,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 4% меньше, чем в мае прошлого года.

Диана Соловьёва