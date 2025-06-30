Культурный путеводитель: афиша Пензы на июль

Лето в самом разгаре, каникулы продолжаются, отпуска у многих еще впереди, а потому самое время отправиться за новыми впечатлениями в музеи, театры, концертные залы. О самых интересных событиях в подборке «Ъ – Средняя Волга».

Выставки и экскурсии

В Губернаторском доме можно посетить экспозицию «80 ПОБЕДА!», которая открылась еще 25 апреля в преддверии Дня Победы. На выставке представлены более 100 работ художников-фронтовиков в разных видах изобразительного искусства – живописи, скульптуре, графике.

В музее И.Н. Ульянова продолжает работу выставка «Народное детство», где продемонстрированы экспонаты, характеризующие труд, игры, занятия детей. Один из самых древних предметов – это детский топорик (XIII – XIV вв.). Также на выставке представлены книги, игрушки, детская одежда, посуда конца XIX - начала XX вв.

В музее народного творчества регулярно проводят экскурсию «Традиционные художественные промыслы и ремесла Пензенского края. История и современность». До 26 февраля следующего года посетители музея могут познакомиться с такими промыслами, как плетение из бересты, художественная резьба по дереву, художественное стекло, лозоплетение и художественная ковка. Также гостям поведают о различных видах женского рукоделия (вышивка, золотное шитье, пуховязание) и народном костюме. Целый раздел экскурсии посвящен пензенским гончарным промыслам. Экскурсантам подробно расскажут об абашевской глиняной игрушке, а также языковской, сокольской, полеологовской керамике.

Спектакли

Пензенский областной драматический театр имени А. В. Луначарского приглашает на постановку «Корпоратив» (комедия в одном действии без антракта) – 2 июля в 18:30. А 5 июля ожидается закрытие 232-го театрального сезона реквием «А зори здесь тихие…».

Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» с 9 по 13 июля принимает московский «Театр на песке». Зрителям обещают причудливое сочетание песочной анимации, музыки, художественного слова, актерской игры. Московский театр представит следующие постановки: «Удивительные приключения озорника», «По небу полуночи ангел летел…» (9 июля), документальный спектакль по воспоминаниям детей Великой Отечественной войны «Помню», биографический спектакль о выдающейся жительнице Пензы «Надежда Рихтер. Жить, верить, любить» (10 июля), «Маленький принц», «Помню» (11 июля), «Дикие лебеди», «Каникулы на Марсе» (12 июля), «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Снежная королева» (13 июля).

В «Театре на обочине» поставят спектакли «Полярная болезнь» (11 июля), «Дорога превращений» (12 июля), «Шаги по следам» (17 июля) и другие.

Концерты

4 июля в «Пензаконцерт» запланировано выступление оркестра CAGMO с программой «Симфония Queen».

6 июля в 18:00 в детском парке на ул. Кронштадтской, 1А состоится мероприятие «Поем вместе».

11 июля в органном зале «Пензаконцерт» выступят лауреаты международных конкурсов Дина Ихина и Денис Маханьков с программой «Танец жизни». Прозвучат такие произведения, как «Трилогия для органного дуэта» (Денис Бедар); «Пассакалия» (Георг Муффат); «Славянский танец № 1» (Антонин Дворжак).

Татьяна Смирнова