В Оренбуржье суд вынес приговор по уголовному делу о смертельном ДТП

Тоцкий районный суд признал виновным 40-летнего местного жителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 17 ноября 2024 года водитель автомобиля «Инфинити» направлялся по трассе М-5 «Урал» в сторону Самары. Его скорость движения не отвечала требованиям безопасности дорожного движения и погодным условиям. Подсудимый выехал на полосу встречного движения, и «Инфинити» столкнулась с автомобилем «Лада». В результате ДТП водитель отечественного автомобиля скончался.

Суд назначил подсудимому наказание в виде принудительных работ на 2 года 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Также водитель «Инфинити» лишен права управления транспортными средствами на 2 года. Кроме этого, с осужденного взыскано 628 тыс. руб. в пользу родственников погибшего.

Руфия Кутляева