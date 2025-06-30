Ярославль ждет дождливая неделя

В Ярославле на этой неделе прогнозируются дожди, температура воздуха не поднимется выше +22°С. Прогноз публикует Ярославский гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Понедельник, 30 июня, станет самым холодным днем недели — ожидается +15°С и дождь. Во вторник осадки сохранятся, но будет немного потеплее, до +17°С. В среду, 2 июля, воздух прогреется до +21°С, прогнозируется небольшой дождь.

Согласно прогнозу, четверг будет единственным днем недели, в который не будет дождей. В этот день ожидается облачная погода с прояснениями и +22°С. В пятницу, 4 июля, температура воздуха опустится до +17°С и пройдет небольшой дождь.

Осадки в городе прогнозируются и в субботу, и в воскресенье. В эти дни на улице будет +18…+20°С. На протяжении всей недели по ночам ожидается +11…+13°С и также дожди.

Алла Чижова