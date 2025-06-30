В Зеленодольском районе запретят движение судов из-за фестиваля SVIYAGA FEST

В акватории Зеленодольского района введут запрет на использование маломерных судов во время проведения фестиваля «SVIYAGA FEST — 2025». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Ограничения введут на участке рек Свияга и Волга вокруг острова Свияжск на расстоянии 600 метров от берега 5 июля с 6:00 до 14:00 и 6 июля с 4:00 до 14:00. Запрет затронет парусные и спортивные суда, среди которых байдарки, гидроциклы и гребные лодки.

Ограничения не распространяются на суда, задействованные в подготовке к фестивалю. Контролировать соблюдение запрета будет ГУ МЧС по Татарстану.

Диана Соловьёва