В Госдуму внесут проект о новых правилах расчета оплаты услуг ЖКХ

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий изменить правила оплаты услуг ЖКХ для многоквартирных домов. Новая инициатива предусматривает переход от нормативного метода расчета к оплате по фактическому потреблению, если в доме установлены общедомовые приборы учета.

Авторами проекта выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. В пояснительной записке указано, что предлагается пересмотреть ч. 9.2 ст. 156 ЖК РФ, чтобы стоимость коммунальных ресурсов для содержания общего имущества определялась по показаниям ОДПУ за расчетный период, передает «РИА Новости».

Сейчас собственники платят по нормативам, а перерасчет проводится в конце года, что создает кассовые разрывы для управляющих организаций. Они вынуждены платить ресурсоснабжающим организациям за реальный объем потребления, но не могут взыскать средства с жильцов до перерасчета. Это приводит к недофинансированию ремонта и ухудшению условий проживания.

В законопроекте предусмотрен переходный период для адаптации к новым правилам. По мнению авторов, это обеспечит прозрачность расчетов и устранит финансовый дисбаланс. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев отметил, что жильцы будут платить только за реально израсходованные ресурсы. Ежемесячная квитанция будет отражать истинное потребление, что устранит неожиданные перерасчеты в конце года.