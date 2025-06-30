Строительство фуд-молла в депо на Разгуляе начнется весной 2026 года

Работы по редевелопменту бывшего трамвайного депо на Разгуляе в современный фуд-молл начнутся весной 2026 года. В здании в первую очередь проведут реставрацию и займутся сохранением объекта и его элементов, представляющих историческую ценность, сообщила ИА «Текст» руководитель ООО «Альянс» Ирина Никитенко. Основные работы по приспособлению объекта под фуд-молл начнут после получения положительного заключения государственной строительной экспертизы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Разработкой научно-проектной документации занимается компания «Союз-ПС». Сейчас в здании приступают к организации предварительных работ по очистке помещений от строительного мусора.

Здание трамвайного депо по ул. Пермской, 1, выполнено в стиле промышленной архитектуры начала XX века и построено по проекту архитектора Василия Попатенко. Постройка является объектом культурного наследия. Раньше здесь размещалось трамвайное депо, но в 2008 году пути до пересечения с ул. Ленина демонтировали, и здание стало использоваться как ремонтный цех МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие освободило помещение депо в 2021 году, а в 2023-м мэрия сдала здание в аренду ООО «Альянс» (учредители — бизнесмены Дмитрий Царев и Игорь Колесников) в льготную аренду на 25 лет с условием реставрации объекта.

Весной 2025 года проект по сохранению исторического здания трамвайного депо получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Компания «Альянс» откроет в нем гастрономическо-развлекательный центр «Депо Пермь».