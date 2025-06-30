Челябинец Денис Коротаев завоевал золотую медаль на Russian Judo Tour

В Челябинске 28 и 29 июня состоялись международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин — Russian Judo Tour. В заключительный день турнира южноуральский спортсмен Денис Коротаев смог завоевать золотую медаль в весовой категории до 100 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Денис Коротаев одолел дзюдоиста Аслана Багова из Республики Адыгея.

В первый день международных соревнований по дзюдо серебряные медали также завоевали челябинцы Ева Огнивова и Руфат Алескеров. Они выступали в весовых категориях до 70 кг и 66 кг соответственно. Бронзовую медаль также получила Таисия Кереева (до 70 кг).

Ольга Воробьева