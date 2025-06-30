В Перми следователи возбудили уголовное дело по информации о массовом отравлении

В Перми возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает пресс-служба краевого СУ СКР. Уголовное дело возбуждено после появления информации о массовом отравлении граждан после посещения банкетных залов в Ленинском районе. Ранее сообщалось, что после выпускного вечера, прошедшего 25 июня в White Hall на ул. Монастырской, 2, более 30 школьников, родителей и учителей обратились с симптомами пищевого отравления в медучреждения.

«В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего», — добавили в СУ СКР по Прикамью.