В Можге стартовал капитальный ремонт моста через реку Сюга

В Можге начался капитальный ремонт моста по ул. Можгинская, протяженностью 30 погонных метров, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Старый мост, построенный в 70-е годы, был признан аварийным после обследования в прошлом году. Ремонтные работы включают демонтаж старого сооружения, перенос городских коммуникаций и буровые работы для нового основания.

Новый мост будет железобетонным, двухпролетным, с длиной балок по 12 м и грузоподъемностью более 100 т. Проезжая часть составит 10 м, также будет обустроен тротуар и освещение. Завершить ремонт планируют в 2026 году.