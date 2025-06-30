После вмешательства уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой житель Татарстана, потерявший бизнес, добился повторного рассмотрения жалобы. Об этом сообщила госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жалобу татарстанца повторно рассмотрят после вмешательства омбудсмена в РФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Жалобу татарстанца повторно рассмотрят после вмешательства омбудсмена в РФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Омбудсмен в РФ рассказала, что мужчина находился в местах лишения свободы и не мог управлять своей фирмой. Его сожительница в сговоре с другими лицами убедила татарстанца передать полномочия по управлению бизнесом ей и своей матери. Возлюбленная обещала вернуть полномочия после освобождения мужчины.

Татарстанец переписал на сожительницу свою компанию и связанное с ней имущество. После этого женщина и ее сообщники отказались возвращать активы и продолжили распоряжаться собственностью заявителя.

Житель Татарстана обращался в правоохранительные органы, на что получал отказы в возбуждении уголовного дела. Он сообщал, что следователь поверхностно отнесся к рассмотрению его заявления.

В ситуации совместно разбирались омбудсмен РФ, прокуратура Татарстана и ОМВД России по Альметьевскому району. В результате были отменены ранее вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Материалы направлены на дополнительную проверку для устранения нарушений.

Диана Соловьёва