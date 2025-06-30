Зумеры, миллениалы и поколение Х: какие квартиры выбирают люди разных возрастов?

Миллениалы в два раза чаще покупают трёхкомнатные квартиры, чем зумеры и поколение Х. Последние чаще выбирают однокомнатные (7%) и двухкомнатные квартиры (9%). Об этом говорится в результатах исследования специалистов компании ПЗСП. Данные основаны на анализе клиентов застройщика за первое полугодие 2025 года.

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Эксперты выяснили, что поколение Х (родившиеся с 1964 по 1980 год) в основном рассматривают однокомнатные и компактные двухкомнатные квартиры в районах с хорошей инфраструктурой, транспортной доступностью и рядом с парками и скверами. Меньшей популярностью у этого поколения пользуются студии и трёхкомнатные квартиры. Больше всего предпочтение они отдали однокомнатным и двухкомнатным квартирам в ЖК “Мастер квартал” и “Красное Яблоко”. “Это поколение придаёт значение экологии, размеренному темпу жизни, но в то же время стремится жить недалеко от центра”, — отметили специалисты ПЗСП.

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Миллениалы, родившиеся с начала 1980-х до середины 1990-х годов, при выборе жилых комплексов выбирают дома с системой “умный дом”, чтобы всеми сервисами можно управлять с помощью смартфона, а также развитую инфраструктуру, которая подойдёт для семей с детьми. Чаще всего в качестве первого жилья они выбирали однокомнатные квартиры (24%), а семейные пары – двухкомнатные (25%) и трёхкомнатные (17%). Меньшей популярностью у этого поколения пользуются студии. Предпочтение отдавали ЖК “Ближе”, “Красное яблоко” и “Три Девятых”, рядом с которыми хорошо развита социальная и транспортная инфраструктура, а во дворе создано безопасное и увлекательное пространство для отдыха и игр.

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Зумеры (родившиеся с 1997 по 2010 год) ориентируются на квартиры с продуманными планировками с прицелом на будущее. Среди них также в этом году стали популярны евродвушки с совмещенной гостиной-кухней или компактные двухкомнатные квартиры (10%), реже выбирали студии и трёхкомнатные квартиры. Для молодого поколения важна мобильность и близость к центру города и основным транспортным узлам, поэтому предпочтение отдавали жилым комплексам “Три Девятых” и “Патриот”. При наличии большего бюджета зумеры выбирают квартиры большей площадью, так как такие планировки проще адаптировать под свои потребности, удаленную работу и детей. Стоит отметить, что среди всех поколений зумеры реже покупают квартиры, отдавая предпочтение съёму жилья.

Выбор локации не сильно отличает зумеров от миллениалов и поколения X. Для всех в приоритете безопасные общественные пространства внутри комплексов, наличие цифровых сервисов, удобные планировки, близость общественного транспорта и доступная цена на недвижимость.

Как отметили в ПЗСП, при выборе квартир миллениалы и молодые семьи с детьми обращают внимание на наличие детских садов, школ и мест для прогулок в шаговой доступности, зумеры – на близость к центру и функциональные планировки, а поколение Х – на тихие локации вблизи парков и скверов, поэтому ПЗСП всегда строит современные жилые комплексы в разных районах Перми, учитывает тренды и проектирует необходимую инфраструктуру, чтобы представители любых поколений смогли найти подходящий вариант для жизни.

Получить информацию о выгодной покупке квартиры можно в отделе продаж ПЗСП по тел.: +7 (342) 292-15-47.

Застройщики: ООО «Спецстрой Вышка-2», ООО «Спецстрой ПЗСП-Автозаводская, 5», ООО «Спецстрой ПЗСП-Кондратово», ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная», ООО «Спецстрой ПЗСП-Водопроводная, 6/4», ООО «Спецстрой ПЗСП-Кронштадтская», ООО «Спецстрой Яблочкова,26». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

АО «ПЗСП»