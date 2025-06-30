В Саратовской области за сутки огнеборцы ликвидировали 12 пожаров

На территории Саратовской области за минувшие сутки огнеборцам удалось потушить 12 пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, в поселке Новые Бурсы и в селе Квасниковка Энгельсского района горели бани. В селе Ленинское огонь охватил нежилой дом. Площадь пожара составила 80 кв. м. В селе Новопривольное Ровенского района горела летняя кухня частного дома на 15 кв. м.

В СНТ Фрегат Энгельсского района загорелась беседка. В селе Шевыревка Гагаринского района огонь распространился на 15 кв. м кровли пристройки частного дома. В селе Верхний Еруслан Краснокутского района горел моторный отсек автомобиля. Во всех остальных случаях горели мусор и сухая растительность.

Павел Фролов