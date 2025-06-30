Владельца «Треста 6» предложили отправить на строгий режим за дачу взятки

Гособвинение предложило суду приговорить владельца ООО «Трест 6» Сергея Микова к пяти годам колонии строгого режима и штрафу 54 млн руб.

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Как считают следствие и гособвинение, господин Миков передал взятку в размере 5,45 млн руб. начальнику управления капстроительства администрации Перми Ирине Чирковой. Также он передал в качестве взятки земельный участок начальнику МКУ «Управление технического заказчика» Андрею Кудрявцеву. Деньги предназначались за подписание документов, касающихся строительства ряда объектов, которыми занималась возглавляемая господином Миковым компания. Сам Сергей Миков вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По эпизоду с Андреем Кудрявцевым его уголовное преследование было прекращено. В апреле господин Кудрявцев был приговорён к двум годам строгого режима за получение взятки. Рассмотрение дела в отношении госпожи Чирковой продолжается.