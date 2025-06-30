Под Усть-Катавом в аварии с маршруткой пострадали пять человек

На федеральной трассе М5 «Урал» рядом с Усть-Катавом произошло столкновение рейсового пассажирского микроавтобуса, «Газели» и двух легковых автомобилей. По предварительным данным, пострадали пять человек, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог “Южный Урал”».

Авария произошла сегодня в 8:50 на 1618 км трассы М5 «Урал» (Салаватский район, Башкортостан). В настоящий момент на этом участке трассы введено реверсивное движение. По данным Упрдор «Южный Урал», автобус двигался из Усть-Катава в село Малояз.

Ольга Воробьева