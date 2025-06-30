Утверждены кандидаты от двух партий на выборы в горсовет Оренбурга

Избирательная комиссия Оренбургской области утвердила списки кандидатов от двух партий на выборы в городской Совет. Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Партия «Коммунисты России» выдвинула 56 кандидатов по единому избирательному округу, распределив их по 20 территориальным группам. Партия «Новые люди» представила 20 кандидатов по одномандатным округам и 63 кандидата по единому округу, также разбитые на 20 территориальных групп.

Кроме того, комиссия зарегистрировала финансовых уполномоченных обеих партий: это позволяет открыть специальные избирательные счета. По словам председателя Избирательной комиссии Евгении Ивлевой, в избирательную кампанию уже вступили четыре политические партии.

Ранее были заверены списки кандидатов от партии «Коммунисты России» и КПРФ, каждая из которых выдвинула 20 кандидатов по одномандатным округам. Период приема документов для выдвижения кандидатов на выборы депутатов Оренбургского городского Совета продлится до 18:00 9 июля.

Георгий Портнов