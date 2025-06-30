Казань не попала в топ-10 городов России по строительству жилья

Столица Татарстана заняла 14 место в рейтинге городов России по строительству жилья. Об этом сообщается в исследовании «РИА Новости».

В Казани показатель ввода жилья на одного человека в 2024 году составил 1,07 квадратных метра. В то же время объем новых жилых помещений увеличился на 6,6% и составил более 1,4 млн кв. м. Показатель обеспеченности населения жильем в столице Татарстана составил 29,2 кв. м на одного жителя. Стоит отметить, что 41% нового жилья в Казани относится к городским постройкам.

Лидером рейтинга стал Краснодар, где ввод новых квартир на одного человека составил 2,3 кв. метра. На втором и третьем местах расположились Грозный и Кызыл с показателями 1,98 и 1,76 кв. м соответственно. В топ-5 городов России по строительству жилья также вошли Салехард и Тюмень.

Диана Соловьёва