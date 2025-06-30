Жительницу Глазова осудили на десять лет за покушение на сбыт наркотиков

Глазовский райсуд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, фигурантка получила десять лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2025 года обвиняемая, получив указание от соучастника через интернет, выехала в Ижевск для поиска тайниковой закладки с наркотиками. После обнаружения наркотического средства она вернулась в Глазов на такси. Неправомерные действия были пресечены правоохранительными органами, и наркотик был изъят из незаконного оборота. Приговор вступил в законную силу.