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Россельхознадзор выявил 117 нарушений в шаурмичных Курганской области

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проверило 21 заведение общественного питания в Курганской области. За две недели было выявлено 117 нарушений ветеринарного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проверки прошли с 16 по 27 июня. Их организовали в шаурмичных, шашлычных и других местах быстрого питания. Основным нарушением стало отсутствие сопроводительных документов на мясную продукцию. Кроме того, в некоторых заведениях не соблюдались санитарные условия при приготовлении пищи, нарушались условия хранения продуктов, отсутствовали умывальники.

В результате Россельхознадзор возбудил 21 административное дело. Заведениям выданы предписания об устранении нарушений.

Ольга Воробьева

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