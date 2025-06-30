Годовая инфляция в Удмуртии превысила показатель по РФ и составила в мае 10,7%

В Удмуртии годовая инфляция в мае продолжила снижаться и составила 10,7%, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. Это связано с высокой ключевой ставкой ЦБ РФ и охлаждением избыточного потребительского спроса, что замедляет рост цен. Однако инфляция в регионе выше, чем в целом по стране на 0,9 п.п.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«При высоких ставках в экономике люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить, что регулирует баланс спроса и предложения. Важно, чтобы рост потребительского спроса шел в ногу с расширением предложения и ростом производства. В этом случае цены будут расти умеренно» — отметила управляющая отделением Банка России в Удмуртии Татьяна Жиганшина.

Снижение спроса также привело к падению цен на цифровую и бытовую технику, включая микроволновые печи, смартфоны и компьютеры.