В Волгограде ООО «ДРСУ ТЗР» причинило вред почвам на сумму более 100 млн рублей

Специалисты Росприроднадзора совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области выявили в Волгограде захламление почвы строительными отходами на площади свыше 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.

Проверка показала, что отходы находятся на территории земельного участка в районе ул. им. Шкирятова, 21 в областном центре. Они оказались там в результате деятельности ООО «ДРСУ ТЗР». Речь идет об отходах IV-V классов опасности.

Также специалисты обнаружили превышения в почве по калию, натрию и нефтепродуктам. Размер причиненного вреда превысил 100 млн руб. Материалы проверки направлены в полицию для принятия мер.

Павел Фролов