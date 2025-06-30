Под Пензой благоустроят территорию памятника погибшим в СВО за 1,2 млн рублей

В селе Русский Камешкир Камешкирского района Пензенской области намерены благоустроить территорию памятника погибшим в зоне СВО. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Площадь благоустраиваемой территории — около 144 кв. м, начальная цена контракта — 1,25 млн руб. Заявки на участие в аукционе можно отправить до 1 июля. Срок завершения работ — до 1 октября текущего года.

Обследование показало серьезный износ покрытия из тротуарной плитки, бордюров и тротуарных бетонных плит на указанной территории. Там специалисты выявили сколы, просадки и трещины.

Павел Фролов