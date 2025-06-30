Аким Апачев обвинил СБУ в подготовке покушения на него

Рэпер Аким Апачев (Аким Гасанов) в интервью «РИА Новости» заявил, что давно находится в списках украинских спецслужб, которые якобы готовят на него покушение. Так он прокомментировал сообщения о том, что СБУ объявила его в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аким Апачев (Аким Гасанов)

Фото: @akimapachev Аким Апачев (Аким Гасанов)

Фото: @akimapachev

Как сообщил музыкант, ему «доподлинно известно», что он уже давно находится «в списках на устранение украинскими спецслужбами». «То есть объявлен там некий ценный приз за мою голову»,— сказал он. Этот «приз», по его словам, «не такой большой, как у хороших людей, но тем не менее я в команде приличных людей».

Аким Апачев считает решение СБУ формальностью и выразил удивление, что оно не было принято раньше, учитывая его деятельность с 2014 года. Рэпер отметил, что его достижения уже давно зафиксированы на проукраинском сайте «Миротворец», в котором обнародуют данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».