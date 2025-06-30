Под Волгоградом в ДТП погибли дети, прокуратура контролирует уголовное дело

Прокуратура Волгоградской области поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту дорожной аварии в Михайловском районе с двумя погибшими малолетними детьми (ч. 5 ст. 264 УК РФ), возбужденного в отношении 41-летнего жителя Омской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

ДТП произошло примерно в 19:00 накануне, 29 июня, на 751-м км автодороги Р-22 «Каспий». Там фигурант, управляя грузовой машиной «Вольво» с прицепом, совершал обгон и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», за рулем которого находился 60-летний мужчина. Далее легковушка врезалась в «КамАЗ».

В результате ДТП погибли пассажиры «Весты» — девятилетняя девочка и шестилетний мальчик. Кроме того, доставили в лечебное учреждение другого пассажира этого автомобиля — женщину. На место происшествия выезжал Михайловский межрайонный прокурор Петр Забродин.

Павел Фролов