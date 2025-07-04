Выручка пермского оператора грузоперевозок приблизилась к 1,5 млрд рублей

Пермское ООО «Логистик Л7» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка общества составила более 1,4 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 22,6% (в 2023-м — 1,1 млрд руб.). Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза: с 70,6 млн руб. до 145,3 млн руб. Себестоимость продаж выросла на 14,5% — до 1,2 млрд руб.

ООО «Логистик Л7» работать в Перми в сфере грузовых автомобильных перевозок с 2007 года. С февраля 2025 года руководителем является Руслан Мухамедзян.100% долей компании принадлежат пермскому бизнесмену Егору Метелеву. Согласно официальному сайту, «Логистик Л7» располагает семью складскими терминалами, 250 собственными автомобилями и 33,7 тыс. торговыми точками в обслуживании. Позиционируется одним из крупнейших логистических операторов в пути регионах России. Кроме Прикамья функционирует на территории Москвы и Московской области, Республике Удмуртии, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в ХМАО.