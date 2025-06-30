Прокуратура проверяет обстоятельства массового отравления школьников на выпускном

Прокуратура Пермского края проводит проверку по факту массового отравления в одном из развлекательных заведений краевой столицы, сообщает пресс-служба ведомства. По данным 59.ru, речь идет о выпускном мероприятии учеников школы №2 им. Татищева. После выпускного вечера, прошедшего 25 июня в White Hall на ул. Монастырской, 2, более 30 школьников, родителей и учителей обратились с симптомами пищевого отравления в медучреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Надзорный орган контролирует установление обстоятельств, причин и условий произошедшего, а также результаты эпидемиологического расследования.