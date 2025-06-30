Politico: США и Индия могут подписать соглашение по торговле осенью

Торговое соглашение США и Индии может быть достигнуто осенью. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на двух источников, близких к переговорам.

По словам собеседников издания, официально подписать соглашение оказалось непросто из-за мер, которые администрация президента США Дональда Трампа просит выполнить Индию для снижения торговых барьеров, предлагая взамен лишь отказ от некоторых из недавно введенных пошлин.

Индия начала переговоры с США в феврале. Переговорщики достигли соглашения по некоторым сельскохозяйственным вопросам, закупкам энергоносителей и нетарифным барьерам. Во время визита в Индию в конце апреля вице-президент Джей Ди Вэнс объявил, что обе стороны «официально согласовали условия ведения переговоров».