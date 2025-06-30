Мишустин проведет встречу с членами Совета палаты Совета федерации 30 июня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 30 июня проведёт встречу с членами Совета палаты Совета Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства.

В мероприятии примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев и Марат Хуснуллин.

Участниками встречи также станут министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первые заместители спикера СФ Владимир Якушев и Андрей Яцкин, а также заместители спикера СФ Николай Журавлёв, Константин Косачев и Инна Святенко.