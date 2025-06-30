Путеводитель по британскому юмору, эмоциональный интеллект и скандинавские фьорды

На первую июльскую неделю культурные площадки Нижнего Новгорода подготовили лекции о литературе и психологии, показы кино, концерты джазовой, классической и танцевальной музыки. Также в городе начнется фестиваль Pianissimo. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинопоказ в Арсенале

Фото: Арсенал Кинопоказ в Арсенале

Фото: Арсенал

1 июля в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенале) в шестом корпусе кремля пройдет последний показ в рамках XII Международного инклюзивного фестиваля «Кино без барьеров». В 18:30 зрителям покажут индийский фильм «Мой отец боится воды» и российский «Жена». Первая картина расскажет о жизни с болезнью Альцгеймера, вторая — с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Вход на показ бесплатный, по регистрации.

1 июля на площадке «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1 директор центра образовательных программ «Академии Маяк» Марина Спиридонова прочитает лекцию «Эмоциональный интеллект». Слушателям расскажут, как мозг управляет нашими эмоциями, какие техники помогают развивать эмоциональный интеллект, почему возникают ссоры и как трансформировать деструктивные конфликты в конструктивные. Мероприятие начнется в 18:30, вход по регистрации.

2 июля в арт-пространстве «Кинофактура» в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 состоится показ фильма «Я — начало» (2014) с обсуждением. Это мистическая драма о микробиологе, который исследует эволюцию глаза, но гибель возлюбленной заставляет его задуматься об идее реинкарнации и продолжить исследование в совершенно новом направлении. Показ начнется в 19:00, вход по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

3 июля на площадке «Территория эмоций» пройдет лекция «Плоский мир Терри Пратчетта: путеводитель по британскому юмору». Старший преподаватель иностранных языков НИУ ВШЭ Александр Кульков расскажет, что из себя представляет Плоский мир, что делает юмор Пратчетта по-настоящему «британским» и как комическое начало писателя становится способом понять устройство мира и место человека в нем. Лекция начнется в 18:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

Каждый четверг июля и августа в саду на улице Короленко, 17 будет звучать живая джазовая музыка. Первый концерт «Соло в саду» состоится 3 июля. Со сцены прозвучат легкие импровизации в исполнении пианиста и джазмена Вячеслава Золотовского. Выступление начнется в 18:30, для участия нужно зарегистрироваться.

4 и 5 июля в Центре театрального мастерства в «Нижполиграфе» на улице Варварская, 32 пройдет спектакль «Машка и ТЭС» режиссера Кирилла Люкевича. Это сказочный хоррор о нелегкой жизни маленькой матрешки Машки, которая отправилась на поиски солнца. Начало в 20:00. Билет стоит 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

5 июля в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдет органный концерт «Лабиринты столетий». Музыкант Лилия Якушева исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Джироламо Фрескобальди, Пьера дю Мажа, Сезара Франка, Луи Клерамбо, Леона Боэльмана. Начало в 17:00, билет стоит 900 руб.

5 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21Ж откроется летний цикл фортепианных концертов Pianissimo, в котором примут участие ведущие молодые исполнители. Первым выступит британский пианист Джордж Харлионо. В 19:00 со сцены прозвучат композиции «Чакона ре минор» Иоганна Себастьяна Баха и Ферруччо Бузони и «Трансцендентные этюды» Ференца Листа. А в 17:00 6 июля Константин Емельянов исполнит в Пакгаузе «Три пьесы для фортепиано» Франца Шуберта, 10 пьес из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и «Сонату №1» Курта Вайля. Билеты — от 1 до 3 тыс. руб.

В 19:00 6 июля на сцене «Ракушка» в Александровском саду состоится концерт «От Гибралтарского пролива до Скандинавских фьордов», посвященный популярной танцевальной музыке зарубежных композиторов. В программе — поэтические зарисовки природы и быта разных стран, «Венгерские танцы» Иоганнеса Брамса, «Норвежские танцы» Эдварда Грига, «Славянские танцы» Антонина Дворжака, произведения Пабло де Сарасате, Камиля Сен-Санса, Мануэля де Фальи. Композиции исполнят солист Родион Замуруев и дирижер Ростовского симфонического оркестра Антон Шабуров. Концерт является частью фестиваля «Музыка над Волгой». Попасть на него можно по регистрации, она откроется в 12:00 30 июня.

Какие выставки продолжают работу До 6 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта первая выставка художников Эдуарда и Евгения Гороховских в Нижнем Новгороде «Магия пространства». До 6 июля в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Софья Андреевна Толстая — фотограф» и выставка работ министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова «Следи людей». До 13 июля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка Наталии Панковой «Цветное время». До 13 июля в «Терминале А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка фотографа Ксении Инверс «3530». До 16 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» (Дом губернатора в третьем корпусе кремля) открыта выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». До 20 июля в Манеже кремля открыта выставка «Великая страна — великая Победа. 1941-1945». До 20 июля в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11 открыта выставка нижегородских художников Михаила Дуцева и Владимира Рекина «Фрагменты жизни». До 22 июля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Сергей Конёнков. XX век». До 27 июля в Арсенале в кремле открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первого международного биеннале экологического искусства, и выставка «Биография Победы». До 27 июля в корпусе НГХМ «Русское искусство» открыта выставка «Зона пчел» — совместный проект московских художников Марии Сафроновой и Антона Кузнецова, являющийся частью программы Первого международного биеннале экологического искусства. До 27 июля в корпусе НГХМ «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Лений Циколенко. Искусство и автомобиль». До 10 августа в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта выставка «Цифровые надежды» в рамках Первой международной биеннале экологического искусства. До 11 августа в «Академии Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Чистая энергия» — спецпроект Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 августа в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка «Наши двери всегда закрыты». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова».

Подготовила Елена Ковалева