Ветеран СВО рассказал об отличиях между операциями в Сирии и на Украине

В ходе специальной военной операции (СВО) на Украине постоянно появляются новые способы уничтожения противника, и этим она заметно отличается от российской операции в Сирии десятилетней давности. Об этом рассказал участник обеих кампаний Михаил Чугунихин, выступая 29 июня на фестивале «День молодежи-2025» в Москве в рамках проекта «Диалоги с героем».

«У "тапочников" (бойцы оппозиционных формирований.— “Ъ”) в Сирии кроме ''калаша'' (автомата Калашникова.— “Ъ”) и ранца толком-то нету ничего, а все-таки на Украине — армия, оснащенная при помощи НАТО»,— пояснил ветеран. Он признался, что ему повезло не воевать на Украине в данный момент (его демобилизовали после ранения в январе 2023 года), поскольку «даже в январе 2023-го дронов было немало, но абсолютно не в том количестве, что сейчас». Отвечая на вопрос, где воевать было сложнее, господин Чугунихин напомнил, что в Сирии война была «скорее партизанская, а на Украине — прямые боестолкновения», да и, «конечно, кровопролитность больше на Украине».

Он также сообщил, что забрать из зоны СВО в качестве трофея ему ничего не удалось, а вот из Сирии ветеран привез «хорошее американское одеяло».

Двухдневный фестиваль Росмолодежи прошел в Москве и других российских городах 28–29 июня, и участники СВО были приглашенными гостями на нескольких площадках. Например, в столичном парке искусств «Музеон» в павильоне «Гордись» во второй день фестиваля участник СВО Иван Бондюков провел для юных слушателей мастер-класс по военной экипировке.

Подробнее о военной операции России в Сирии — в спецпроекте “Ъ” «Война в Сирии: от бомбардировок к патрулированию»

Божена Иванова