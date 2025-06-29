30 июня в Татарстане ожидаются дожди с грозами

В понедельник, 30 июня, на территории республики прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, однако утром и днем местами пройдут кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах возможны грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью в республике составит от +8 до +13 градусов, днем прогреется до показателей от +18 до +23 градусов.

В Казани ночью осадков не предвидится, температура ожидается в пределах от +11 до +13 градусов. Днем ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха днем достигнет от +18 до +20 градусов.

Влас Северин