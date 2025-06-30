Российский экспорт теряет значение

Внешнеторговая статистика указывает на инерционное снижение экспортных доходов, а структура спроса на валюту со стороны бизнеса демонстрирует все более выраженный разрыв с импортной динамикой, фиксируют аналитики Газпромбанка в свежей записке «Экономика России в 2025: ставкам — вниз». По их оценкам, в 2025 году профицит текущего счета может сократиться почти вдвое — до $35–40 млрд с $65,1 млрд годом ранее. Масштабный сдвиг объясняется прежде всего снижением экспортных цен: для нефти Urals он скорректирован с $68 до $57 за баррель, что ведет к падению экспорта на 7–8% в годовом выражении. Импорт более устойчив и сократится лишь на 2–3%.

Таким образом, внешнеторговый баланс теряет устойчивость. Поддержка курса рубля со стороны экспортеров ослабевает, но с марта рубль аномально укрепляется. Это укрепление сопровождается сокращением продаж валюты экспортерами, которые ранее были синхронны (см. график). Дополнительное расхождение возникло и между объемом импорта и спросом бизнеса на валюту: исторически они также двигались синхронно, но в последние месяцы зависимость разорвалась.

Аналитики объясняют аномалию вовлечением в оборот валютных остатков, накопленных экспортерами за 2022–2024 годы и сопоставимых с четырехмесячной выручкой от экспорта. Но этот ресурс небезграничен: эффект от использования накопленных валютных резервов может продлиться до осени, после чего привычные зависимости восстановятся, а рубль, вероятно, вернется к ослаблению: в базовом сценарии — до 98 руб./$ к декабрю 2025 года, в альтернативном — до 103 руб./$. Снижение курса ожидается и в 2026–2028 годах с целевыми уровнями 105, 108 и до 113 руб./$ соответственно. Это, по мнению аналитиков, укладывается в разрыв процентных ставок между рублем и долларом — на уровне 13–14 п. п.

Усиливается и бюджетное давление на валютный рынок. Пересмотр параметров бюджета на 2025 год увеличил плановый дефицит с 1,2 трлн до 3,8 трлн руб., и авторы записки допускают вероятность его расширения до 4,3 трлн руб. на фоне крепкого рубля и слабой нефтяной выручки: снижение курса доллара на 1 руб. ведет к дополнительной нагрузке на бюджет на уровне 100 млрд руб.

В этих условиях Банк России начал цикл снижения ключевой ставки, опустив ее с 21% до 20% в июне. По основному сценарию смягчение продолжится и достигнет 16% к декабрю. Однако при более резком ослаблении рубля снижение ставки может быть ограничено 18%. На этом фоне годовой рост ВВП может замедлиться до 1,2–1,5% после 4,3% в 2024 году.

Артем Чугунов