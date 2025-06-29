Микрофинансовая компания из Новосибирска приобретает банк из Иванова

Микрофинансовая компания (МФК) «Займер», зарегистрированная в Новосибирске, приобретает 100% акций банка «Евроальянс» из Иванова. Сумма сделки составила 490 млн руб. Размер собственных средств «Евроальянса» на 1 июня текущего года составляет 449 млн руб., говорится в сообщении «Займера» на сайте раскрытия корпоративной информации.

Согласно информации эмитента, МФК «Займер» — одна из крупнейших компаний на микрофинансовом рынке, специализируется на онлайн-кредитовании. Общество зарегистрировано в декабре 2023 года в Новосибирске, генеральный директор — Роман Макаров. Размер уставного капитала — 10 млн руб. По данным отчетности по МСФО, чистые процентные доходы группы за 2024 год достигли 18,55 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,93 млрд руб. По итогам 2024 года портфель микрозаймов компании составил 623 млрд руб.

По мнению аналитиков, МФК приобрела банк с целью диверсификации бизнеса за счет развития банковских кредитов и привлечения более дешевых долгосрочных пассивов для фондирования новых проектов. В марте 2025 года «Займер» стала владельцем контрольной доли (51%) в сервисе кредитования малого и среднего бизнеса Seller Capital.

По данным «СПАРК-Интерфакс», банк «Евроальянс» на 1 апреля 2025 года занимал 285-е место по активам (1,32 млрд руб.). При этом в первом квартале 2025 года банк получил чистый убыток в размере 9,6 млн руб.

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Лолита Белова