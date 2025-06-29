В Черноземье 30 июня будет облачно и дождливо, от +12°С до +22°С

В понедельник, 30 июня, в регионах Черноземья прогнозируются облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +12°С до +22°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде на протяжении суток прогнозируется переменная облачность. Ночью будет без осадков, температура составит до +15°C. Днем пойдет небольшой кратковременный дождь, до +22°C.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно с прояснениями, временами ожидают небольшой дождь. Ночью температура опуститься до +15°C, днем поднимется до +20°C.

В Курске синоптики обещают в темное время суток облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Температура составит до +14°C. Днем — переменная облачность, кратковременный дождь, до +20°C.

В Липецке на протяжении суток облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Ночью температура опустится до +13°C. Днем дождь усилится, до +18°C.

В Орле синоптики прогнозируют переменную облачность с кратковременным дождем. Температура ночью составит до +12°C. Днем — до +19°C.

В Тамбове на протяжении суток ожидается облачно с прояснениями, будет дождь. Ночью температура составит до +14°C, днем — до +18°C.

Ульяна Ларионова