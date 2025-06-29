В Казани разработали новый метод повышения урожайности кукурузы в засуху

Исследователи из Казанского государственного аграрного университета разработали новый метод повышения урожайности кукурузы в засушливые периоды. Технология некорневой подкормки жидкими удобрениями увеличивает урожайность на 17–19%, сообщает РИА «Новости».

Метод основан на использовании смеси азота и цинка, применяемой на этапе шести настоящих листьев. В это время корневая система кукурузы не всегда способна обеспечить растение необходимыми питательными веществами. Профессор Радик Сафин пояснил, что некорневая подкормка быстрее доставляет элементы питания, что особенно важно при почвенной засухе.

Новый подход также увеличивает содержание крахмала в кукурузе на 8–10%. Экономическая выгода для аграриев очевидна: прибавка урожая в одну тонну с гектара позволяет окупить вложения в препараты.

Влас Северин