В Алуште загорелась сухая трава на территории площадью один гектар

В поселке Лазурное городского округа Алушта в Крыму загорелась сухая трава на площади около 1 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Тушение пожара осложняют труднодоступная местность со скальными массивами и порывистый ветер до 12 м/с.

К ликвидации возгорания привлечены как минимум 151 сотрудник МЧС и 21 единица техники, включая пожарные автомобили и специализированное оборудование для работы в сложных условиях.

Ранее управление МЧС по Республике Крым объявило режим чрезвычайной пожарной опасности из-за повышения температуры воздуха и увеличения риска возгораний на открытых территориях. В связи с этим сотрудники ведомства перешли на усиленный режим работы — проводят профилактические обходы жилых домов и мест отдыха, а также напоминают гражданам о соблюдении правил пожарной безопасности.