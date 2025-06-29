Школьная форма по ГОСТу должна носить «светский характер»

ГОСТ с требованиями к школьной форме в России вступит в силу с 1 июля. Документ опубликован на сайте Росстандарта. Среди обязательных требований к форме — ее светский характер.

Также в документе сказано, что школьная одежда должны быть эстетичной, а ее покрой — удобным для учеников как в сидячем положении, так и в движении. По ГОСТу школьная форма не может содержать символику «асоциальных неформальных молодежных объединений» или пропагандировать «противоправное поведение». Патриотическая символика, напротив, приветствуется.

Новый стандарт школьной формы по ГОСТу утвердили 31 августа прошлого года. Требования касаются одежды учащихся программ общего, основного общего и среднего общего образования. При этом они не распространяются на обувь и спортивную одежду.

О нюансах школьной одежды — в материале «Ъ» «Школьной форме подшили нарушения».