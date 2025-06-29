В ДТП в Ярославской области погиб священник

В Ярославской области 28 июня в аварии на автодороге Тутаев — Шопша погиб священник Романово-Борисоглебского благочиния Рыбинской епархии Виктор Вознесенский. Об аварии сообщили в ярославской госавтоинспекции, личность погибшего уточнили на официальной странице Воскресенского собора Тутаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран священник Виктор Вознесенский

Фото: Рыбинская епархия священник Виктор Вознесенский

Фото: Рыбинская епархия

Авария произошла около 15:20 на 13 км трассы. По предварительныме данным ГАИ, водитель Renault Logan, мужчина 1976 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым рефрижератором, которым управлял мужчина 1977 года рождения. Водитель легкового автомобиля погиб на месте до прибытия скорой помощи.

«28 июня 2025 года отошел ко Господу клирик Рыбинской епархии, настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери с. Богослово (Мишаки) Ярославской области иерей Виктор Вознесенский»,— сообщили в Рыбинской епархии.

О дате прощания с погибшим будет объявлено позже.

Антон Голицын