Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе, победив в групповой гонке на 167,4 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе

Фото: Прямая трансляция Чемпионата России по велоспорту на шоссе Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе

Фото: Прямая трансляция Чемпионата России по велоспорту на шоссе

На соревнованиях Лев Гонов представлял команду из Санкт-Петербурга и завершил заезд за 3 часа 57 минут 8,78 секунды. На втором месте финишировал Андрей Степанов, представлявший команду Орловской области, а третье место занял Влас Шичкин, также представлявший команду Санкт-Петербурга.

Чемпионат России по велоспорту на шоссе прошел в Иннополисе и Казани с 25 по 29 июня.

Влас Северин