Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе
Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе, победив в групповой гонке на 167,4 км.
Лев Гонов стал чемпионом России по велоспорту на шоссе
Фото: Прямая трансляция Чемпионата России по велоспорту на шоссе
На соревнованиях Лев Гонов представлял команду из Санкт-Петербурга и завершил заезд за 3 часа 57 минут 8,78 секунды. На втором месте финишировал Андрей Степанов, представлявший команду Орловской области, а третье место занял Влас Шичкин, также представлявший команду Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по велоспорту на шоссе прошел в Иннополисе и Казани с 25 по 29 июня.