СКР начал проверку после гибели футболиста в Подмосковье

Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков умер во время матча, сообщили в Федерации спорта Серпухова. Следственный комитет России (СКР) по Подмосковью начал проверку, передает «РИА Новости».

Встреча «Парковой» и «Нары» произошла 28 июня в рамках регулярного первенства чемпионата Московской области. Примерно на 60-й минуте игры Калмыков почувствовал себя плохо и упал на поле. Спасти его не удалось.

Следователи запросили полную медицинскую документацию. Вскоре ожидается заключение судмедэкспертизы. По результатам будет принято процессуальное решение.