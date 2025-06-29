В Ярославской области ожидается сильный дождь

Гидрометцентр предупреждает о резком ухудшении погоды в Ярославской области и Ярославле из-за североатлантического циклона. С 18:00 29 июня до 18:00 1 июля ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

МЧС России рекомендует водителям снизить скорость и парковать автомобили подальше от деревьев. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Важно проверять состояние воздушных линий электропередач.

В случае чрезвычайных ситуаций можно обратиться по телефонам «112» или «101».

Антон Голицын