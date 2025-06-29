Житель Ингушетии осужден за финансирование терроризма

Южный окружной военный суд дал жителю Ингушетии 10 лет по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

По данным следствия, в марте 2023 года осужденный передал деньги человеку, который находился в федеральном розыске за совершение терактов и действовал в интересах запрещенной в РФ международной террористической организации. Финансовая поддержка позволила злоумышленникам продолжить деятельность на территории Ингушетии.

Ранее Малгобекский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы и оштрафовал на 20 тыс. руб. за незаконное хранение взрывных устройств. С учетом предыдущего наказания новый срок составляет 10 лет. Первые два года подсудимый проведет в тюрьме, оставшиеся восемь — в исправительной колонии строгого режима.